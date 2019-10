Baiocchini: "Pioli sta chiedendo grande intensità negli allenamenti"

Manuele Baiocchini è intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del Milan e dei primi giorni in rossonero di Stefano Pioli: "Pioli non ha finora lavorato molto sulla tattica visto che ci sono state diverse assenze per le nazionali e quindi aveva pochi giocatori a disposizione. Nei primi allenamenti, ha puntato soprattutto sull'intensità: per esempio quando si perde palla, si deve cercare di recuperarla subito. Il Milan deve ritrovare l'anima. Pioli è un allenatore che in carriera è spesso arrivato in squadre per aggiustare alcune cose che non andavano".