Baiocchini: "Questa è stata la migliore stagione di Pioli in assoluto"

Manuele Baiocchini, in collegamento a SkySport24 da Milanello, ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: "In tanti non sono riusciti a riportare il Milan in Champions, Pioli invece ci è riuscito. E' arrivato secondo, con una media punti di 2,07 a partita, è la sua migliore stagione in assoluto. Ha fatto meglio anche dell'annata in cui era andato in Champions con la Lazio. Pioli ha elogiato tutti quelli che lavorano nel Milan e ovviamente anche i tifosi".