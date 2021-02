Baiocchini: "Rinnovo Calhanoglu, incontro prossima settimana, le parti sono distanti"

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, la settimana prossima ci sarà un incontro tra il Milan e l'entourage di Hakan Calhanoglu, per discutere il rinnovo del fantasista turco. Al momento, come viene riferito, le parti sembrano molto distanti: si dovrà quindi lavorare assiduamente per ridurre la differenza e trovare un accordo per il prolungamento del calciatore, in scadenza al 30 giugno.