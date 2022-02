Baiocchini: "Secondo me Giroud sarà il titolare, si fa fatica a pensare che possa rientrare Ibra"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili scelte in attacco di mister Pioli per il derby: “Secondo me Giroud giocherà titolare, perché Ibra oggi non è nemmeno sceso in campo, si fa fatica a pensare che possa rientrare, essere al 100% ed essere titolare. Certo, le scelte verranno fatte a poche ore dalla partita ma bisognerebbe capire come potrebbe prenderla un giocatore come Giroud che sta bene e si è allenato tutta la settimana. Avrà una carica in più perché è la prima partita che giocherebbe contro l’Inter. Nell’ultima partita da titolare, contro la Roma, è stato molto decisivo nei primi minuti: quando sta bene riesce ad essere incisivo e decisivo nei primi minuti”.