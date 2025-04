Baiocchini su Tare: "Oggi con Furlani un incontro conoscitivo ma non decisivo, sarà Cardinale ad avere l'ultima parola"

Manuele Baiocchini, giornalista e inviato di Sky Sport, è intervenuto quest'oggi da Casa Milan per approfondire il tema legato all'incontro a Roma (ancora in corso) tra Giorgio Furlani e Igli Tare. Un colloquio conoscitivo ma che servirà a capire quali e quanti spiragli ci possano essere in futuro per definire il ruolo di direttore sportivo del Milan nella prossima stagione. Le parole di Baiocchini:

"E' un incontro utile soprattutto per conoscersi, perchè finora Furlani e Tare non avevano mai parlato faccia a faccia. C'era stato a marco un primo incontro tra Ibra, Cardinale e Tare a Londra, ma senza Furlani. L'ex dirigente della Lazio è il primo nome per diventare il nuovo ds rossonero per la prossima stagione. Durante questo incontro, toccati temi principali come il futuro di Conceiçao, quasi sicuramente lontano da Milano e i rinnovi di Theo e Maignan. Quello di oggi è un incontro molto importante, ma non decisivo perchè sarà poi Cardinale ad avere l'ultima parola".