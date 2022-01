Baiocchini: "Un difensore alla fine arriverà ma il Milan non fa nulla per caso"

Manuele Baiocchini, inervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della strategia del Milan per quanto riguarda un eventuale nuovo difensore centrale: "Al Milan non fanno nulla per caso e nulla di cui non siano completamente convinti. E quindi né l’infortunio di Tomori, né l’ultima prestazione non eccellente di Kalulu, e né, per come abbiamo capito come ragionano Maldini e Massara, un’ulteriore sconfitta potrà cambiare i piani. Devono comprare un difensore, un difensore alla fine arriverà ma non l’hanno emergenza di mettere una pezza immediatamente”.