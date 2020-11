Baiocchini: "Verso Napoli-Milan: ballottaggio tra Rebic e Leao"

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato così del ballottaggio Rebic-Leao per Napoli-Milan: "Il dubbio è uno solo, tra Rebic e Leao. Se non ci fosse stata la sosta avrebbe giocato Leao, perchè Rebic si stava riprendendo dall'infortunio. Ma appunto perché c'è stata questa pausa e Leao è andato a giocare con il Portogallo, e per il fatto che Rebic si è allenato bene a Milanello, se dovessi puntare un euro su chi farà giocare Pioli tra Rebic e Leao, dico Rebic, con Calhanoglu trequartista e Saelemakers sulla destra".