Baiocchini: "Ziyech? Se ne sta parlando, ma la trattativa deve decollare alle condizioni giuste"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech. Queste le sue parole: "Ai Blues guadagna sui 10 milioni di euro lordi, quasi 6 netti. Il Milan quei soldi non li dà più a nessuno: il club ha abbassato il tetto degli ingaggi. Il giocatore è sempre piaciuto ai rossoneri e questo ritorno di fiamma potrebbe essere fattibile se si verificassero determinate condizioni. Se ne sta parlando, ma la trattativa deve decollare alle condizioni giuste. Ziyech quest'anno ha giocato 44 partite, ma non sembra essere centrale nel progetto del Chelsea di Tuchel nella prossima stagione. Al Milan si sentirebbe una delle stelle della squadra e potrebbe essere ingolosito da un possibile trasferimento in rossonero".