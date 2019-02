Bakayoko, con lui titolare solo una sconfitta in campionato contro la Juventus

Con Tiemoué Bakayoko in campo il Milan è sicuramente diventato più solido, come dimostrano i risultati ottenuti con lui titolare. In campionato, con il parigino dal primo minuto, i rossoneri hanno perso soltanto contro la Juventus, uscendo indenni in gare non semplici e su campi difficili. Non a caso, nell'unica gara saltata dal francese da novembre e a questa parte, contro la Fiorentina a San Siro, il Milan è stato sconfitto.