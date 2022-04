Bakayoko, possibilità che il rientro al Chelsea avvenga già quest'estate

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, non c'è spazio per Tiemouè Bakayoko all'interno del progetto Milan anche se dovesse insediarsi la nuova proprietà. Il francese, in prestito dal Chelsea, ha fatto la sua ultima comparsa in campo il 17 gennaio scorso, in occasione della sconfitta contro lo Spezia. Anche se gli accordi con il club londinese sono quelli di un prestito biennale, non è escluso che Bakayoko faccia ritorno in Inghilterra già quest'estate.