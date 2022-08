Bakayoko spegne 28 candeline, il Milan: "Hip hip urrà per il festeggiato!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al centro delle discussioni di mercato, oggi il centrocampista rossonero Tiemouè Bakayoko compie 28 anni. Arrivato al Milan in prestito nella stagione 2018-2019, sotto Gattuso visse una seconda parte di campionato molto importante con prestazioni di alto livello nel centrocampo a tre. Non riscattato, Baka è tornato a Milanello la passata stagione con la formula del prestito biennale. Per lui in totale con la maglia rossonera 60 presenze, 1 gol in un Derby e un assist. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri così sui social: "Hip hip urrà per il festeggiato! Tanti auguri Tiemouè!".