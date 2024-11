Bakoune in gol con l'Italia U20 che batte la Romania. Panchina per Zeroli e Torriani

L'Italia U20 vince e convince contro i pari età della Romania. Gli Azzurrini del CT Bernardo Corradi hanno disputato oggi al Viola Park la sesta partita di Elite League U20, competizione che fino a questo momento li aveva visti un po' in difficoltà. Con due vittorie consecutiva, oggi per 4-1, la Nazionale italiana si è riportata sotto in classifica e arriva a quota 10 punti e al secondo posto.

La vittoria è stata lanciata e aperta dal gol di un milanista: a segno il terzino destro Adam Bakoune, in campo per 90 minuti, che gioca soprattutto con la Primavera di Guidi. Turnover per Corradi che invece ha lasciato fuori in panchina sia Kevin Zeroli, capitano di Milan Futuro, che il portiere Lorenzo Torriani. Tra le fila della Romania, capitano e presente tutta la gara un altro rossonero come Matteo Dutu, arrivato in estate dalla Lazio. GlLi altri tre gol italiani portano la firma di Lipani, Kofler e Anghelè su rigore. Per gli avversari la rete di Trica.