Baldanzi star al Mondiale Under 20. Cosa farà l'Empoli? La lista delle pretendenti ora aumenta

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con mezza Serie A e alcune big di Premier League su Guglielmo Vicario, con la Lazio in pressing su Fabiano Parisi, l'Empoli sembra intenzionato a tenere l'altro suo gioiello splendente ancora per una stagione. Considerato il Mondiale Under 20 che sta giocando in questi giorni da protagonista e trascinatore degli azzurri, ora in semifinale nella kermesse argentina, il valore di Tommaso Baldanzi è schizzato alle stelle così come la considerazione delle società di mezza Europa.

C'è la fila. Ma che farà Corsi?

Per Baldanzi c'è la fila in A. In pratica tutte le big sarebbero pronte all'offerta, inevitabilmente, tanto che l'asta sembra quasi scontata. Negli ultimi giorni è da evidenziare che, come risulta a TMW, per Baldanzi è arrivata anche una concreta manifestazione d'interesse dalla Premier League. L'intenzione di Corsi, però, al momento sembra quella di resistere e di tenerlo a Empoli da perno e fulcro del progetto per un'altra stagione.