Baldini sui giovani: "Se tutti vengono con lo spirito di Camarda non ce n'è per nessuno"

Silvio Baldini, ct dell'Italia U21, è stato ospite a TMW Radio durante Maracanà. Alla domanda sui tanti giovani che giocano in Serie A e se puo uscire qualcosa d'importante, Baldini ha risposto: "Secondo me sono tutti fortissimi e hanno le possibilità di diventare grandi giocatori.

Se tutti vengono con lo spirito di Camarda, non ce n'è per nessuno. Io giocatori che non credono in quello che gli propongo non mi interessano, ma questi ragazzi finora mi hanno fatto capire che ci credono. E credo che riusciranno a giocare tutti in Serie A".