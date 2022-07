Ballardini: "Il Milan ha il dovere di confermarsi e di essere competitivo"

MilanNews.it

Davide Ballardini, allenatore, è intervenuto nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, soffermandosi anche sul Milan: “È importante che da qui in avanti il Milan tutto quello che di buono abbiamo visto la stagione scorsa. Una grande squadra non fa un campionato e poi torna a soffrire. Il Milan ha aperto una strada, con le idee, spendendo magari meno di altri, investendo molto su giocatori giovani. Per me è importante questa stagione, il Milan ha il dovere di confermarsi e di essere competitivo”.