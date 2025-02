Balzaretti su Felix: "Non è sicuramente venuto per fare la comparsa, ma bisogna vedere se riesce a scaricare il suo talento"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', l'ex calciatore e dirigente sportivo Federico Balzaretti ha detto la sua sul mercato del calciomercato invernale del Milan, che ha visto la formazione di Sergio Conceiçao aggiungere in rosa innesti come Santiago Gimenez, Joao Felix e Kyle Walker, fra gli altri:

"Ad oggi mi vedo un Milan con Leao, con Pulisic, Joao Felix e l'attaccante. Joao Felix può essere un subentro importante, magari diventa titolare. Cioè, non è sicuramente venuto per fare la comparsa, questo senza dubbio. Però voglio dire, poi bisogna vedere A come sta, e B se riesce a scaricare il suo talento all'interno di un contesto. Però sicuramente di opportunità ne avrà, perché stiamo comunque parlando di un talento forte, importante. Siam tutti curiosi di vederlo.

Sì, è in prestito secco, ma per un ragazzo può anche essere una motivazione, quasi a dire "Adesso li convinco". Ti può scattare dentro quella molla per far vedere. Credo che questo tipo di operazione sia proprio per quello".