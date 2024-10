Balzaretti su Theo: "Che la fascia da capitano lo porti ad alzare il suo livello di responsabilità"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", l'ex calciatore e dirigente Federico Balzaretti ha parlato di Milan e del delicato tema relativo alla fascia di capitano:

"Il Milan deve avere un capitano, punto. Chi? Va benissimo Theo, io non sono contro Theo. Non è un problema. Si responsabilizza, prenderà le proprie responsabilità se fa poi delle cavolate, va bene, ma che sia uno. Uno, e che credo che questa responsabilità lo debba portare ad alzare il suo livello di responsabilità. Va benissimo, non sono contro né Theo, né Leao, nessuno, però deve essere una persona centrale all'interno del gruppo.

Questa è una cosa che devi sapere dentro. Poi c'è Theo, magari il leader è Maignan nonostante non porti la fascia al braccio, però tu sei il capitano del Milan, porti la fascia, è un valore lo stesso. È un valore importante. Il Milan, ragazzi, rappresenti un club importantissimo".

Balzaretti ha poi concluso il suo intervento: "Ripeto. A me piace Theo come capitano, non sono assolutamente contro questa cosa, però gli va dato una centralità e lui deve sentirsi questa responsabilità".