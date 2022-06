Barça, Laporta: "Ci servono 600 milioni". E si vota per la cessione dei diritti tv

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del Barcellona, dove è stato appena venduto il 49.9 % della società BLM, che gestisce il retail del club, il presidente Joan Laporta ha chiesto un sacrificio ai soci del club, spiegando i piani della dirigenza blaugrana per rinforzare la squadra: "Comprare ha la sua complessità e condivido alcune riflessioni che sono state fatte in questa assemblea. I soldi che ci servono sono un minimo di 600 milioni e da queste operazioni otterremo un minimo di 600 milioni. Il Barça ottiene 165 milioni fissi dalla Liga ogni anno per i diritti tv, chiediamo di vendere il 41%. Le previsioni parlano di una crescita annua del 3 o 5% annuo. Se entrano aziende come Amazon, Apple, Netflix... Siamo fortunati che i diritti TV abbiano un valore. Con Spotify, con gli incassi, abbiamo già più che compensato, e tra 25 anni torneranno da noi. Siamo consapevoli di ciò che chiediamo, ma lo abbiamo sotto controllo".