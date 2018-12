Barcellona, Denis Suarez: "Voglio giocare, se non posso farlo qui allora vedrò cosa fare"

Denis Suarez, centrocampista del Barcellona accostato al Milan, ha parlato a "COPE", radio spagnolo, della sua situazione attuale: "Mi alleno duramente per trovare spazio, sono un giocatore e voglio giocare. Se non posso farlo qui a Barcellona, allora vedrò cosa fare. A me piace giocare e qui non sto ottenendo lo spazio che vorrei, i minuti che desidero. Ho parlato con Valverde? No, non abbiamo discusso della situazione".