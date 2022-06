Barcellona, iniziata l'assemblea straordinaria: in ballo il futuro economico del club

Fonte: tuttomercatoweb.com

È iniziata qualche minuto fa, con quasi un'ora di ritardo, l'Assemblea straordinaria del Barcellona, in cui si discuterà del futuro economico del club. Nel corso dell'assemblea, i soci del club - circa mille tra ex presidenti, investitori e affiliati - dovranno votare per approvare una sorta di paracadute economico per il club, che ha bisogno di almeno 500 milioni per restare a galla. Presente anche il presidente Laporta, arrivato circa venti minuti prima dell'inizio dell'assemblea, che sarà fondamentale per l'immediato futuro del club blaugrana.