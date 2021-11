Barcellona, l'Al Saad per liberare Xavi vuole parlare di persona con Laporta

L’Al Saad, squadra di cui Xavi è allenatore, fa sapere al Barcellona che se i ‘Blaugrana’ lo vogliono per sostituire Ronald Koeman, Joan Laporta dovrà recarsi personalmente a Doha per parlare con il club qatariota. Secondo AS quindi, par portare Xavi sulla panchina Blaugrana, dovrà muoversi in prima persona il Presidente del club spagnolo. Laporta dovrà rivedere il suo fitto programma per organizzare il viaggio in Qatar. Mohammed bin Hamad, sceicco proprietario del club di Doha, vuole trattare personalmente con Laporta prima di dare il via libera alla partenza di Xavi.