Barcellona, Laporta sulla Superlega: "Ci sarebbero anche 4 club italiani: Inter, Milan, Napoli e Roma"

Joan Laporta, presidente del Barcellona, intervistato da RAC1, è tornato a parlare della Superlega. Ecco le sue dichiarazioni: "Potrebbe esistere già dalla prossima stagione, o dalla stagione 2025/26. Che vengano o meno gli inglesi, non mi importa. A un club si fa una proposta in cui solo partecipando, gli dici che guadagnerà 100 milioni, che non si guadagnano nemmeno vincendo la Champions.

Quali club potrebbero accettare già ora? Oltre a Barça e Madrid ci sarebbero le italiane: Inter, Milan, Napoli e Roma. Anche squadre francesi come l'Olympique Marsiglia, e le tre portoghesi, Sporting, Benfica e Porto, che sarebbero felicissime di venire. E ci sono gli olandesi (Ajax, Feyenoord e PSV) e i belgi di Bruges e Anderlecht. Sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre".