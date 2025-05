Conference League, il Chelsea di Maresca vince in finale contro il Betis

vedi letture

Il Chelsea di Enzo Maresca ha vinto la Conference League 2024-'25 battendo 4-1 (0-1) il Real Betis nella finale giocata a Breslavia (Polonia). I londinesi diventano così il primo club a vincere tutte le principali competizioni maschili a livello europeo. Primo tempo decisamente marcato Betis, che passa per primo in vantaggio. Guidati dalle geometrie di Isco, autore dell'assist, gli andalusi non solo trovano il gol con Ezzalzouli già al 9', alla fine di una veloce azione di contropiede, ma poi fanno tremare il Chelsea con altre conclusioni pericolose, come quella di Bartra che al 13' costringe Jorgensen ad alzare sopra la traversa. Maresca cambia tanto nella ripresa ed al 20' Enzo Fernandez pareggia di testa, sfruttando al meglio il cross in area di Palmer.

Il Betis ora soffre e cinque minuti dopo il Chelsea rovescia il risultato con Jackson che, di spalla, mette in rete un altro assist di Palmer. Al 38' Sancho, servito da Dewsbury-Hall, chiude i conti con un tiro che si infila all'incrocio dei pali della porta di Adrian. Il 4-1 di Caicedo, all'inizio del recupero, é una punizione eccessiva per gli spagnoli