Barcellona, Raphinha: "Olmo? Se giocassi in un altro club ci penserei prima di firmare"

Una vera e propria bomba, quella "sparata" da Raphinha al termine della conferenza stampa alla vigilia della semifinale della Supercoppa spagnola contro l'Athletic. Invitato a esprimere un commento sul caso che sta coinvolgendo Dani Olmo e Pau Victor, che salvo stravolgimenti non potranno giocare la seconda parte di stagione con il Barcellona, l'esterno brasiliano ha dichiarato: "Mentirei e non mi piace mentire. Se fossi in un altro club e vedessi la situazione di Pau e Dani, forse ci penserei... Ma quando sono arrivato qui conoscevo la situazione del club".

Che dire di Dani Olmo e Pau Víctor, come lo stanno vivendo?

"È una situazione piuttosto complicata. Non vogliamo mai vivere questi momenti, sono complicati per noi e per loro, che non sanno se giocheranno oppure no. Stiamo cercando di rendere le cose più facili per loro. Speriamo che i responsabili riescano a risolvere il problema il più rapidamente possibile in modo da poter giocare di nuovo con noi".

Credi che il Barça vincerà la battaglia legale per Olmo?

"Dobbiamo sperare che tutto questo venga risolto rapidamente. Dobbiamo aspettare. La verità è che noi cerchiamo di rimanere concentrati per fare il nostro lavoro. Spero che le persone che devono risolvere questo problema possano farlo e darci rapidamente buone notizie".