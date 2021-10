Barcellona, sarà Xavi a prendere il posto di Koeman

Nella serata di ieri Ronald Koeman è stato esonerato dal Barcellona, ecco allora che la dirigenza blaugrana, in queste ore, sta volando in Qatar per chiudere l’accordo con Xavi. Le parti si incontreranno di persona per definire i dettagli. A scriverlo è Diario Ara, che aggiunge che il Barcellona e l'allenatore dovranno pagare una clausola di risoluzione da un milione di euro per rompere l'accordo attualmente in essere con l'Al Sadd.