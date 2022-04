MilanNews.it

Xavi, tecnico del Barcellona, non si è sbilanciato in conferenza stampa sull'arrivo di Kessie in blaugrana: "Non voglio commentare il mercato, abbiamo molto in gioco. È vero che la dirigenza sta lavorando per la prossima stagione, ma il mio lavoro è di arrivare al secondo posto domani".