Intervenuto a Radio Sportiva, Adriano Bardin, ex portiere, ha parlato della situazione numeri uno in nazionale: "Attualmente Donnarumma e Sirigu sono i migliori ma c'è un passaggio epocale per i portieri, perchè tutti gli allenatori vogliono partire da dietro: parare e calciare non è la stessa cosa, alcuni vanno in difficoltà ed è complicato per la preparazione"