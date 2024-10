Baresi: "Cosa direi a Theo e Leao? Che sono fortunati a essere quello che sono e di non dimenticarlo"

Franco Baresi, grande ex difensore e capitano rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek, inserto della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del Milan attuale. Ecco le sue parole: "Perchè non vado a Milanello per trasmettere ancora i valori che ha incarnato da capitano? Perché non è il mio ruolo. Non è compito mio. Ma questa estate, in tournée, ho conosciuto Fonseca, sono stato coi giocatori, e ho constatato che nei miei confronti c’è sempre un grande rispetto da parte di tutti. I calciatori di questo Milan sanno chi sono e cosa ho fatto nel Milan. Conoscono la storia, e questo è importante".

L'ex capitano milanista ha poi svelato cosa direbbe a Rafael Leao e a Theo Hernandez: "A Leao gli direi che è fortunato a essere quello che è. E di non dimenticarlo. E a Theo lo stesso. Ma credo che lo sappiano, e sappiano di essere in un grande club".