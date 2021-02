Baresi: "Derby Together grande occasione per far sentire vicinanza alla squadra e supporto alle fasce più fragili"

Franco Baresi ha palrato dell'iniziativa Derby Together, come si legge sul sito ufficiale rossonero, acmilan.com: : "L'iniziativa Derby Together è una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del Derby ma, soprattutto, è un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia. Il calcio è un gioco di squadra e AC Milan insieme ai suoi sostenitori scende in campo per dare il proprio contributo".