Baresi dopo il sorteggio di Champions: "Siamo ambiziosi e dobbiamo pensare in grande"

MilanNews.it

In vista del doppio impegno contro il Tottenham negli ottavi di Champions League, Franco Baresi ha spiegato a Sky: "Ci prepareremo al meglio, saremo pronti per stupire ancora. C'è entusiasmo, la squadra è matura per andare lontano. Massimo rispetto per il Tottenham, Conte conosce il calcio italiano. Non sarà facile, ma siamo ambiziosi e dobbiamo pensare in grande".