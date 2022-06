Baresi: "Le ultime giornate a San Siro sono state incredibili, i giocatori erano carichi"

MilanNews.it

Franco Baresi, nel corso della sua visita al Milan Club Castelfidardo, ha rilasciato un'intervista a Carlo Pellegatti, soffermandosi sul contributo fornito da San Siro per la vittoria dello Scudetto: “Le ultime giornate a San Siro sono state incredibili, con un’atmosfera che non si vedeva da tanti anni. Credo che i tifosi abbiano dato quella spinta che serviva. I calciatori erano carichi, San Siro pieno è una cosa incredibile. Non sembra, ma quando lo stadio è pieno senti il calore e la passione che ti trascinano, ti fanno spingere e riesci ad ottenere magari quello che non pensi”.