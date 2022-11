Baresi: "Sogno spesso la prima Champions vinta al Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha rivelato qual è il suo sogno ricorrente: "Sogno spesso la prima Champions vinta al Milan. Vede, io ho vissuto tante epoche diverse nella squadra, compresa la retrocessione. Ci sono stati alti e bassi molto profondi e se ancora oggi sono qui, in rossonero, non è perché io mi senta “una bandiera”, ma è perché anche qui ho cercato la stabilità. Ho ragionato per fasi, come si fa nelle famiglie. Ho cercato un equilibrio".