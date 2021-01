Baresi: "Solo Diego poteva portare via la mia maglia”

Ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' assieme a Beppe, <strong>Franco Baresi</strong> ha ammesso di non essersi mai sentito in competizione con il fratello nerazzurro: "Non c’è mai stata competizione tra noi due. Ci allenavamo con la stessa squadra anche se lui era due anni più giovani. Si andava insieme e si tornava insieme”, hanno detto rispondendo alle domande del conduttore".

<strong>Sulla loro infanzia: </strong>“Erano gli anni 60, noi a casa avevamo poco, l’essenziale. Il pallone era per noi uno sfogo, la felicità.”

<strong>Poi il ricordo di due campioni scomparsi recentemente, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. </strong> “Solo Diego poteva portare via la mia maglia”, ha detto commosso Franco dopo aver rivisto il filmato di Maradona che andava via con la sua maglia dopo la partita d’addio al calcio del difensore rossonero.

<strong>Su Paolo Rossi:</strong> “Ho avuto modo di averlo come compagno al Milan e in nazionale. Un’esperienza straordinaria. Un ragazzo che al giorno d’oggi è difficile trovare, sempre sorridente, splendido”.