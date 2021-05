Baresi: "Zlatan è una leggenda. Negli ultimi 10 anni è stato uno dei migliori giocatori"

Franco Baresi, leggenda rossonera e attuale vicepresidente onorario del club di via Aldo Rossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in esclusiva a Skril. Guardando la squadra di oggi, quali sono i giocatori migliori per te? E qual è Zlatan Ibrahimovic nelle tue valutazioni dei grandi del calcio?

"La squadra di oggi sta cercando di sorprendere e non deludere le aspettative. È un gruppo che quest'anno si sta comportando ad alti livelli e ci dà fiducia per il futuro. Zlatan è ai vertici del calcio; è una leggenda. Credo che negli ultimi 10 anni sia stato uno dei migliori giocatori per qualità e personalità. E non ci sono dubbi su questo".