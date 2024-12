Bartesaghi esulta sui social: "Contento per il passaggio del turno"

Nella grande serata di ieri a San Siro, in cui il Milan ha smantellato il Sassuolo con il risultato di 6-1 nell'ottavo di finale di Coppa Italia, c'è stato spazio gli ultimi 25 minuti circa anche per Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile e titolare in pianta stabile di Milan Futuro. Il difensore ha preso il posto di Reijnders ma si è piazzato nel ruolo naturale di terzino sinistro dove si è ben comportato.

Al termine della partita, sul proprio profilo Instagram, il giovane classe 2005 ha commentato così la vittoria: "Contento per il passaggio del turno, Forza Milan". Immancabili i cuori rossoneri.