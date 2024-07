Bartesaghi: "Il mio riferimento è Theo, che ho l’opportunità di vedere ogni giorno in allenamento"

Davide Bartesaghi, terzino sinistro che nella prossima stagione farà parte della rosa del Milan Futuro di Daniele Bonera, è uno dei giovani rossoneri che fa parte della rosa dell'Italia Under 19.

Il giovane terzino rossonero ha infine raccontato a chi si ispira: "Il mio riferimento è Theo, che ho l’opportunità di vedere ogni giorno in allenamento. Ma io mi sono sempre ispirato a Marcelo quando giocava nel Real Madrid: mi piace molto, anche se abbiamo strutture fisiche un po’ diverse. Molta gente dice che somiglio a Calafiori o Bastoni, io da centrale mi trovo bene, ma preferisco fare il terzino che è il mio ruolo naturale".

Oltre a lui, nella rosa azzurra del ct Corradi ci sono altri quattro giovani rossoneri, cioè Magni, Zeroli, Sia e Camarda: "Questo ci aiuta, perché ci conosciamo bene, ma c’è tanta intesa anche con gli altri. Del resto è da un anno che prepariamo questo Europeo. Camarda? È più piccolo di noi e mi ha sempre stupito, già al primo allenamento in Primavera si vedeva che per la sua età era formidabile. È anche bravo come ragazzo, questa cosa lo aiuta".

In merito alla scelta del club di via Aldo Rossi di creare il Milan Futuro, Bartesaghi ha invece spiegato: "L’idea mi piace molto, serve da gavetta per arrivare in prima squadra, che non è una cosa facile. Milan Futuro farà la Serie C, è un campionato da non sottovalutare. Ce la giocheremo anche lì".