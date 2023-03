Barthez su Maignan: "Ancora non si può giudicare a livello internazionale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mike Maignan sarà il numero uno della Francia dopo la rinuncia di Hugo Lloris. Una scelta che convince tutti, anche se Fabien Barthez crede che il portiere del Milan debba ancora dimostrare di essere un fuoriclasse a livello internazionale: "Ha 28 anni. Peccato che abbia perso il Mondiale, non posso ancora giudicarlo a livello internazionale", ha detto a Le Parisien il campione del Mondo nel 1998. "Sta iniziando una nuova avventura ma non ha tempo per imparare. Negli ultimi tre anni, però, Mike ha scalato brillantemente le gerarchie. Non l'abbiamo mai visto a questo livello di competizione ma ha molto talento e ha una grande presenza nell'area di rigore".