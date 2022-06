Bartolini sullo Scudetto: "La differenza? Pioli amico dei suoi giocatori"

MilanNews.it

Lo chef stellato Enrico Bartolini, grande tifoso e appassionato di Milan, ha rilasciato una lunga intervista su Tuttosport oggi in edicola in cui ha commentato la stagione vittoriosa del Milan. In particolare ha paralto così delle sue speranze di vincere il titolo durante la stagione: "Temevo il Milan avesse debolezze tra infortuni e da qualche episodio sfavorevole, ma ho visto in Pioli una persona molto amica dei suoi giocatori e questo ha fatto la differenza. Li ha guidati fino al traguardo".