Barzagli: "Kalulu esterno o difensore? Per la forza fisica potrebbe fare il centrale"

Intervenuto a DAZN nel pre partita di Milan-Roma, Andrea Barzagli ha parlato di Pierre Kalulu: "Gabbia e Kalulu hanno una partita difficile da affrontare, vediamo come la imposta la Roma: sono veloci in ripartenza. Non è facile perché uno è fuori ruolo e Gabbia non gioca da tanto: ma sono sicuro che saranno concentrati e faranno la loro partita. Kalulu esterno o difensore? Per la forza fisica potrebbe fare il centrale. Avere gente di gamba fa comodo”.