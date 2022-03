Barzagli: "Mi sbagliavo sul Milan: è la mia favorita per lo scudetto"

MilanNews.it

Intervistato dal Corriere dello Sport, Andrea Barzagli, tra le altre cose, ha parlato della corsa scudetto, soffermandosi poi sul Milan. I rossoneri, alla ripresa del campionato, affronteranno il Bologna conoscendo già i risultati di Inter e Napoli: “Se non è un vero e proprio match point - ha affermato l’ex Juve -, il Milan ha comunque la possibilità di conquistare tre punti importanti in una giornata nella quale ci sono due scontri diretti. Contro il Bologna è favorito, ma non credo sia un match dal risultato scontato perché il Milan in casa ha spesso faticato”.

“Ibrahimovic? Ancora non sarà al top, ma in termini di convinzione può assicurarti tanto. Ci ho giocato contro ed era difficile da marcare: alla forza fisica abbina la tecnica che solo i fuoriclasse hanno. La mia favorita per o scudetto? Il Milan, ma ad agosto avrei detto l’Inter perché, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, aveva qualcosa in più rispetto alle altre. I rossoneri li vedevo in corsa per uno dei primi quattro posti, non per il primo. Mi sbagliavo. Pioli ha fatto crescere i giovani e ha dato alla squadra un bel gioco. Merito anche delle scelte della dirigenza che non ha avuto paura di sostituire i parametri zero Donnarumma e Calhanoglu”.