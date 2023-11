Baschirotto torna sul pareggio con il Milan: "Tra di noi ci siamo detti di averla vinta"

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato a Radio Serie A iniziando dalla prossima partita contro il Bologna: “Ci stiamo preparando alla partita contro il Bologna, mentalmente e fisicamente. Li stiamo studiando, stanno facendo un grande campionato: è una grande squadra, compatta e che sa quel che fa”

Cosa ci dice sul momento del Lecce?

“Guardiamo sempre le nostre partite per capire dove abbiamo sbagliato. L’unico ingrediente che può darci una mano è continuare a lavorare sodo, con tanto lavoro. È il calcio, possono capitare dei momenti no. Fattore fortuna? Io non ci credo, penso che gli episodi a favore arrivino quando lavori bene durante la settimana. Non bisogna farsi distrarre, capita di sbagliare a prescindere dalla fortuna. L’importante è stare sempre sul pezzo, soprattutto mentalmente.

Poi sul pareggio contro il Milan: "Tra di noi ci siamo detti di averla vinta: abbiamo fatto una partita straordinaria contro una squadra top. Dobbiamo ripartire e trovare la vittoria proprio da quella prestazione, in cui abbiamo ribaltato il risultato contro una grandissima squadra. Il rammarico c’è stato, ma siamo stati orgogliosi”.