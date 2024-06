Bastoni con la febbre, differenziato per Dimarco: le ultime dall'allenamento dell'Italia

E' iniziato a Iserlohn - con qualche minuto di ritardo - l'allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida contro la Svizzera, ottavo di finale di Euro 2024 in programma domani alle 18 all'Olympiastadion di Berlino. Da segnalare l'iniziale assenza di Alessandro Bastoni, che ieri ha accusato una leggera alterazione febbrile e dopo una prima parte di lavoro in palestra si aggregherà ai compagni, e quella di Federico Dimarco, che sosterrà invece una sessione differenziata e le cui condizioni sono da valutare in vista della gara di domani contro gli elvetici.

Il programma della giornata

Allenamento in mattinata anche per la Svizzera, che alle 17 poi partirà da Stoccarda verso Berlino. Alle 19.45 la conferenza stampa del ct Yakin e del portiere Sommer. Per quanto riguarda gli Azzurri, la conferenza del ct Spalletti e del capitano Donnarumma è prevista subito dopo il walk around all'Olympiastadion, previsto per le 18.30