Batistuta: "Incredibile due Mondiali senza l'Italia. A Mancini mancano giocatori di talento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabriel Omar Bastituta, indimenticato bomber argentino con un lungo passato in Italia fra Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Nazionale di Roberto Mancini ripartendo dal mancato approdo al Mondiale in Qatar. Batistuta ha detto: “Due volte senza Italia ai Mondiali è un qualcosa di strano, quasi incredibile. Magari gli italiani tiferanno Argentina, visto il legame fortissimo tra i due paesi. Se guardo gli azzurri adesso non li riconosco. Si è un po' persa l'identità di difesa e contropiede che l'ha sempre contraddistinta. E non una critica a Mancini. Il suo percorso è stato coraggioso, ma mancano talenti, soprattutto i grandi attaccanti”.