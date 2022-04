Battaglia tra agenti per Darwin Nunez: ha scelto Mendes, ma Lasalvia ha un accordo col Benfica

MilanNews.it

Darwin Nunez e un futuro tutto da scrivere. La stella del Benfica è uno degli attaccanti con più appeal e richieste a livello europeo, nonostante una valutazione di 60 milioni di euro. Classe '99, Nunez nelle ultime settimane ha deciso di cambiare procuratore, di affidarsi a Jorge Mendes, attirando su di sé le pressioni del suo ex procuratore Edgardo Lasalvia che, a sua volta, non è in alcun modo intenzionato a mollare la presa. Al momento del trasferimento dall'Almeria al Benfica, Lasalvia aveva concordato col club lusitano una commissione del 20% sul trasferimento e ora è pronto a una lunga battaglia legale che - scrive il quotidiano 'Record' - sta turbando non poco Nunez.