Battistini: "A Cagliari gara impegnativa. Scudetto? Vince chi sbaglia meno"

L'ex rossonero Sergio Battistini ha espresso le sue sensazioni sul Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Il match col Cagliari non sarà facile perché sta lottando per non retrocedere. È una gara impegnativa e da ora fino alla fine ogni partita può determinare l'esito finale. Il Milan mi piace come gioca, è una squadra offensiva, che cerca il dominio della gara. Ma tutte le tre là davanti stanno facendo un gran campionato, ora vince chi sbaglia meno. Leao sicuramente, è un gran giocatore. Tonali è cresciuto tanto: molto merito ce l'ha Pioli che ha fatto migliorare tutti. Il Milan in difesa sarebbe affidabile ma è importante anche la protezione del centrocampo. Comunque ci sono alternative interessanti e il portiere è stato una gran sorpresa. Tutti si preoccupavano dopo l'addio Donnarumma ma Maignan è forte. Ibra è un valore aggiunto, se fa la parte finale del campionato sicuramente sarà una presenza notevole, si farà sentire."