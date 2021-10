Bayern, allenamenti di giorno e carcere la sera: il possibile scenario per Lucas Hernandez

Secondo quanto riportato dalla Bild, Lucas Hernandez potrebbe scontare la sua pena detentiva in Germania, dal 28 ottobre. Il giocatore, ricordiamo, è stato condannato nel 2018 a sei mesi di carcere per non aver rispettato i limiti imposti dai giudici dopo un caso di violenza domestica. Nella giornata di lunedì il francese si è recato al Tribunale di Madrid per essere informato del suo ordine di reclusione e facendo allo stesso tempo ricorso contro la detenzione. Hernandez spera ancora nell'assoluzione prima del 28 ottobre, in caso contrario dovrà iniziare la sua detenzione. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, il giocatore potrebbe scontare la pena in Germania purché vi risieda. In questo modo potrebbe allenarsi di giorno per poi rientrare in carcere. A tal proposito vi è già un precedente, sempre in casa Bayern, relativo a Uli Hoeness che ha scontato in questo modo la pena per evasione fiscale.