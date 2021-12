Bayern, l'appello di Kahn: "È giunta l'ora di inserire un tetto salariale"

Il CEO del Bayer Monaco Oliver Kahn ha rilasciato una lunga e interessante intervista al giornale tedesco 'Süddeutsche Zeitung' e ha lanciato una proposta per salvare il mondo del calcio: un tetto salariale. "Vogliamo un tetto salariale, un massimale come monte ingaggi e delle sanzioni che facciano male e siano reali, anche per le grandi società".

Per Kahn i club dovrebbero investire in stipendi al massimo il 60-70% dei ricavi. Inoltre, dovrebbero esserci anche limiti chiari per gli investitori su quanto possono investire in una squadra di calcio e quante perdite possono compensare. "Non vogliamo altro che il controllo dei costi nel mondo del calcio", ha detto.