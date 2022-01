Bayern Monaco, Sule non rinnova: il centrale andrà via a parametro zero

Un anno dopo aver perso a parametro zero David Alaba, il Bayern Monaco vedrà anche Niklas Sule liberarsi alla scadenza del proprio contatto. A riportarlo è il giornalista tedesco Christian Falk per la Sport Bild: il centrale classe 1995 ha rifiutato la proposta di rinnovo dei bavaresi e quindi è libero di trovarsi un nuovo club a costo zero, in cui si trasferirà a partire dal prossimo luglio.