Bazzani: "Per il Milan il quarto posto è complicato, sei squadre meglio di loro"

Fabio Bazzani, intervenuto a TMW Radio, ha espresso il suo parere in merito all'obiettivo del Milan in campionato: "L'obiettivo dichiarato è il quarto poso, ma sarà complicatissimo: ci sono almeno sei squadre migliori dei rossoneri. Non c'è tempo per aspettare nessuno, ma è chiaro che Pioli dovrà per forza rivitalizzare alcuni effettivi. Leao è un giocatore straordinario, secondo me sarebbe in grado anche di fare il centravanti".