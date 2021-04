Beckham dice no alla Super League: "Il calcio è nulla senza i tifosi"

David Beckham, ex calciatore fra le altre di Manchester United, Real Madrid e Milan, è contrario alla nascita della Super League. Tramite il suo profilo Instagram, Beckham ha scritto: “Sono una persona che ama il calcio, l'ho amato fin da bambino da titolo e lo amo ancora oggi. Prima come giocatore e adesso come proprietario di un club so che il calcio è nulla senza tifosi. Per questo motivo, abbiamo bisogno che il calcio sia di tutti e abbiamo bisogno di competizioni basate sul merito”.